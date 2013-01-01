FM 10 Bolívar

Hoy es domingo 29 de enero de 2017 y son las 21:49 hs. ULTIMOS TITULOS: Oficializan la designación de Cantard somo secretario de políticas universitarias / Alerta por la crecida del Río de La Plata en la costa del área metropolitana y La Plata / Turquía anunció la detención de un sospechoso del atentado en Estambul / El gobierno nacional concedió un anticipo financiero de $3.500 millones a la provincia de Buenos Aires / Indagan a los recapturados por policías baleados en Ranchos y por fuga del penal / El Gobierno designó a los nuevos titulares de la ANSV, la DNV y la CNRT / Francisco: "La lealtad y la fidelidad no están de moda" / El río Paraná descendió 7 centímetros en Victoria, tras llegar ayer a su pico máximo / Dos muertos al chocar una moto contra un paredón de contención del Puente Alsina / El papa Francisco pidió rezar por las víctimas del atentado en Estambul / Macri derogó el decreto que dispuso devolver el 15% de la coparticipación / Por seguridad cambiaron de celda ocho veces en cuatro días a "El Chapo" Guzmán / Buen tiempo y una máxima de 29 grados en la Ciudad / Macri anuncia la construcción de la autovía en la RN 5 / Independiente y San Lorenzo empataron en la apertura del Torneo de Verano 2016 / "El mundo no busca un líder en Moscú o Beijing, nos mira a nosotros", dijo Obama sobre el Estado de la Unión / Buen triunfo de Ferro sobre Weber en la Liga / La AFA resolvió que el 30 de junio a las 18 se celebren las elecciones / El ministro de Trabajo bonaerense reunió a intendentes y sindicatos para conformar Comisión de Empleo Municipal / Garavano recibió a las Madres del Dolor /
 DEPORTES 
Personal Bolívar, otra vez en la punta
Personal Bolívar, otra vez en la punta
El equipo de Javier Weber recuperó su sana costumbre de mirar desde arriba, ganándole a River en su reducto. La victoria fue contundente y el juego de los 'celestes' no tuvo margen de error.-
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Información Necrológica del Partido de Bolívar
Información Necrológica del Partido de Bolívar
Suministrada por el Servicio de Sepelios de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar.-
 Accidentes de Tránsito 
Despiste y vuelco en Ruta Nacional 226
Despiste y vuelco en Ruta Nacional 226
El siniestro vial ocurrió este sábado, alrededor de las 15 horas, a la altura del kilómetro 405 en cercanías a la rotonda que intersecciona las rutas 226 y 65.-
Torneo de Natación en el Club Ciudad: Resultados y comentarios
Torneo de Natación en el Club Ciudad: Resultados y comentarios
Fue este viernes por la mañana, en las instalaciones del Club Ciudad de Bolívar, entre las colonias de verano. Participaron 5 Colonias: Estudiantes, Buenos Aires, Aquapoint, Escuelas Abiertas de Verano de la Dirección General de Cultura y Educación y el Club Ciudad.
 DEPORTES 
Dotti en el puesto 13º en la General Individual en la Vuelta a San Juan
Dotti en el puesto 13º en la General Individual en la Vuelta a San Juan
Este sábado 28 de enero, la Vuelta a San Juan se encuentra en la 6ta. Etapa de competencia. La misma recorre Pocito – Pocito con un total de 185.70 Km.
 DEPORTES 
Liga Argentina BNA: Lomas le ganó a Bolívar y lo alcanzó arriba
Liga Argentina BNA: Lomas le ganó a Bolívar y lo alcanzó arriba
Lomas Vóley venció en un gran partido a Personal Bolívar por 3 a 1, con parciales de 23-25, 25-19, 25-19 y 25-19, y alcanzó a su rival en la cima de la tabla de posiciones de la Liga Argentina de Voleibol Banco Nación. Cristian Poglajen fue la figura del partido con 18 puntos.
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 POLICIALES 
URGENTE: Detuvieron a Luciano Joaquín Díaz por la causa Demassi; dos siguen prófugos
URGENTE: Detuvieron a Luciano Joaquín Díaz por la causa Demassi; dos siguen prófugos
Parte de Prensa Policial suministrado por el Subdelegación Departamental de Investigaciones en función judicial Bolívar

Audio: Emiliano Cuello
 ACTUALIDAD 
¡Recuerden! Este domingo cortes programados de energía en zona urbana, suburbana y rural de Bolívar
¡Recuerden! Este domingo cortes programados de energía en zona urbana, suburbana y rural de Bolívar
Comunicado oficial de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar ltda. ubicada en Av. 25 de Mayo 423. Por considerarlo de interés público, nos es grato dirigirnos a Ustedes, a efectos de proporcionarles la siguiente información relativa a la prestación del servicio eléctrico.
 ACTUALIDAD 
Removieron las baldosas de la vereda de la Escuela Nº1
Removieron las baldosas de la vereda de la Escuela Nº1
El centro comenzará a verse diferente. Será la continuidad del Centro Cívico. Es parte de poner en valor el patrimonio histórico de la ciudad.
 ACTUALIDAD MUNICIPAL 
Limpieza de un predio en Barrio Santa Marta II para recuperar un importante espacio verde
Limpieza de un predio en Barrio Santa Marta II para recuperar un importante espacio verde
Leticia Valentín, Directora de Servicios Urbanos, y Damián Betancour, Director de Paisajismo, dialogaron con Sandra Renna en el móvil de FM10.

Audio: Damián Betancour - Leticia Valentín
 FÚTBOL 
Nicolás Coviella uno de los jugadores en la mira de River Plate
Nicolás Coviella uno de los jugadores en la mira de River Plate
Jorge Coviella, padre de Nicolás Coviella, dialogó con Sandra Renna en el móvil de FM10.

Audio: Jorge Coviella
 AUTOMOVILISMO 
Reynaldo Llamas se postula para ser presidente de la APTC
Reynaldo Llamas se postula para ser presidente de la APTC
Reynaldo Llamas, quien se postula para Presidente de la APTC, dialogó con Milanjo Villacorta, en el móvil deportivo de FM10.

Audio: Reynaldo Llamas
 POLICIALES 
5 allanamientos, y una persona con 7 bagullos de cocaína en el Parte de Prensa Policial
5 allanamientos, y una persona con 7 bagullos de cocaína en el Parte de Prensa Policial
Javier Antonio Koffler, Comisario de la ciudad de Bolívar, dialogó con Sandra Renna en el móvil de FM10, sobre las actuaciones realizadas.

Audio: Javier Koffler (Comisario)
 DEPORTES 
Cruce de Los Andes: Dos bolivarenses participarán del 17º Edición del Cruce 'Columbia'
Cruce de Los Andes: Dos bolivarenses participarán del 17º Edición del Cruce 'Columbia'
Pablo Troncoso junto a su esposa Maru Videla, dialogaron con Sandra Renna en el móvil de FM10, sobre su participación en el 'Cruce de Los Andes 2017'.

Audio: Pablo Troncoso
 ZONALES 
Participá este domingo del 8º 'Cruce a Nado' des la Lago Cochicó
Participá este domingo del 8º 'Cruce a Nado' des la Lago Cochicó
La Municipalidad de Guaminí, a través de la Dirección de Deportes, invita a atletas del distrito y la zona a participar del “Octavo Cruce a Nado de la Laguna Cochicó”, programado para este domingo 29 de enero.
 DEPORTES 
Personal Bolívar visitará a River buscando la recuperación
Personal Bolívar visitará a River buscando la recuperación
Personal Bolívar buscará mantenerse en lo más alto de la tabla de la fase regular de la Liga Argentina BNA, cuando este sábado visite a River a partir de las 20hs en el Microestadio del Monumental.
 INSTITUCIONES 
Club Casariego logrará el sueño de tener su predio propio
Club Casariego logrará el sueño de tener su predio propio
Sergio ‘Checho’ Reynaldo, Presidente del 'rojo punzó', dialogó con Milanjo Villacorta en el móvil de FM10, sobre la adquisición de un nuevo predio.

Audio: Sergio Checho Reynaldo
 ACTUALIDAD MUNICIPAL 
Se presentó la nueva unidad para la Dirección de Bromatología
Se presentó la nueva unidad para la Dirección de Bromatología
Andrea Sasía, Directora de Bromatología, junto a Mary Jofré, Secretaria de Salud, dialogaron con Sandra Renna en el móvil de FM10.

Audio: Andrea Sasía y Mary Jofré
 DEPORTES 
Este viernes y sábado se juegan las finales del Torneo Mixto de Cestoball ‘Bolívar Saludable’
Este viernes y sábado se juegan las finales del Torneo Mixto de Cestoball ‘Bolívar Saludable’
Este jueves por la noche, en el Complejo República de Venezuela, se vivieron partidos apasionantes donde se definieron algunos puestos de este Torneo Mixto de Cestoball.
 ACTUALIDAD MUNICIPAL 
‘Bolívar Cardioasistida’: “Se instalaron 5 equipos cardiodesfibriladores, y realmente le pedimos a todos que los cuiden mucho”
‘Bolívar Cardioasistida’: “Se instalaron 5 equipos cardiodesfibriladores, y realmente le pedimos a todos que los cuiden mucho”
Fue este miércoles, en el Centro Cívico. Se instaló un cardiodesfibrilador, aunque se instalaron otros en otros puntos de la ciudad. Las actividades de verano se concentraron allí para brindar un espectáculo deportivo.

Audio: Acto - Maluendez, Alzueta, Bucca

Audio: José Maluendez.
 ACTUALIDAD MUNICIPAL 
¡Atención! El martes vence el plazo para la eximición de impuestos
¡Atención! El martes vence el plazo para la eximición de impuestos
Amelia Álvarez, desde la Oficina de Pensiones dentro de Desarrollo Social, informa a los beneficiario o posibles beneficiarios que el día martes 31 de enero vence el plaza para anotarse.
 ACTUALIDAD 
Vuelve la ola de calor y, la semana que viene, las lluvias
Vuelve la ola de calor y, la semana que viene, las lluvias
Luego de la breve pausa, cambia el clima y habrá precipitaciones en el Norte del área agrícola.
 AGROPECUARIAS 
Se recupera la mitad de los lotes de soja inundados
Se recupera la mitad de los lotes de soja inundados
Se calculan 770 mil/ha afectadas de las cuales 400 mil siguen comprometidas. Se retomó la siembra de los pocos lotes que quedan.
 AGROPECUARIAS 
La producción porcina fortalece las explotaciones familiares
La producción porcina fortalece las explotaciones familiares
El principal problema que se plantea en este grupo de pequeños productores es la falta de una infraestructura adecuada.
 ZONALES 
Saladillo: Lanzan AgroEmprende, un concurso de ideas de negocios
Saladillo: Lanzan AgroEmprende, un concurso de ideas de negocios
La iniciativa es del Ministerio de Producción nacional y el Ministerio de Agroindustria provincial. Busca movilizar a los jóvenes del interior con "ganas de emprender". Además de premiar las mejores iniciativas, brinda un programa de formación y asistencia técnica para fortalecer los planes de negocios.
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 ACTUALIDAD 
Intendentes peronistas se rebelan y declararán en conjunto la inamovilidad de los feriados
Intendentes peronistas se rebelan y declararán en conjunto la inamovilidad de los feriados
A raíz de una iniciativa del jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk, los alcaldes justicialistas protagonizarán una muestra de unidad en contra de la medida del Gobierno nacional. La decisión alcanza a los feriados del 24 de marzo (Día de la Memoria) y el 2 de abril (Día del recuerdo por los Caídos en Malvinas).
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 ACTUALIDAD 
Hackearon el Twitter de Patricia Bullrich y difundieron su teléfono
Hackearon el Twitter de Patricia Bullrich y difundieron su teléfono
La Ministra de Seguridad fue víctima de un ataque virtual en su cuenta oficial de Twitter. Entre los twitt que publicaron anunciaron su "renuncia" la tildaron de "borracha" y publicaron su número de teléfono entre varios insultos.
 AUTOMOVILISMO 
El Turismo Carretera llegaría a Olavarría el 2 de abril
El Turismo Carretera llegaría a Olavarría el 2 de abril
El TC arribaría a Olavarría para disputar la tercera fecha de su campeonato. Así lo confirmaron fuentes de la ACTC.
 NECROLÓGICAS 
Necrológicas actualizadas hasta el 25 de enero del 2017
Necrológicas actualizadas hasta el 25 de enero del 2017
Información suministrada por el Servicio de Sepelios de las Cooperativas Eléctricas de Bolívar, Urdampilleta, y Pirovano.
 DEPORTES 
Empleados de Comercio refuerza el arco con Donegani
Empleados de Comercio refuerza el arco con Donegani
Raúl Donegani, nuevo jugador de Empleados de Comercio, dialogó con Milanjo Villacorta en el móvil deportivo de FM10.

Audio: Raúl Donegani
 INSTITUCIONES 
Este viernes el Padre Lisandro se despide la comunidad de Bolívar
Este viernes el Padre Lisandro se despide la comunidad de Bolívar
El Padre Lisandro dialogó con Sandra Renna en el móvil de FM10 sobre su ida de la Parroquia San Carlos Borromeo, su desafío que debe enfrentar en otra comunidad, y su aprendizaje y experiencia que se lleva de Bolívar.

Audio: Lisandro Vittola
 DEPORTES 
Este domingo el Club Atlético Talleres organiza un Torneo de 'Baby Fútbol'
Este domingo el Club Atlético Talleres organiza un Torneo de 'Baby Fútbol'
Jorge Coviella, integrante de la Comisión del Club, dialogó con Sandra Renna en el móvil de FM10.

Audio: Jorge Coviella
 CINE AVENIDA 
Este fin de semana, Nieve Negra en el Avenida
Este fin de semana, Nieve Negra en el Avenida
Nueva grilla de programación del 26 al 29 de enero Cine Avenida Bolívar. Los esperamos para disfrutarlas en pantalla grande.

Audio: Ariel Dadante (Cine Avenida)
 INSTITUCIONES 
Los chicos de los CAI visitaron el cuartel de Bomberos
Los chicos de los CAI visitaron el cuartel de Bomberos
Hoy por la mañana, los chicos que concurren a los Centros de Atención Integral de Bolívar (CAI) visitaron junto al Intendente Eduardo Bucca, que los acompañó en su recorrido, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Bolívar.
 Accidentes de Tránsito 
Dos mujeres protagonizaron una colisión, una de ellas fue asistida
Dos mujeres protagonizaron una colisión, una de ellas fue asistida
El hecho sucedió este jueves, minutos después de las 13 horas. Una mujer resultó con golpes y fue trasladada al hospital, para profundizar su atención en la emergencia.

Audio: Marcela Suárez en el lugar
 DEPORTES 
Torneo de Handball en el marco del programa 'Bolívar Saludable'
Torneo de Handball en el marco del programa 'Bolívar Saludable'
Este lunes, en los playones del Complejo 'Repúblico de Venezuela', se comenzó a disputar el Torneo de Handball. A continuación resultados de los partidos del día lunes y martes, semifinales, y finales.
 DEPORTES 
Torneo Mixto de Cestoball: Avanza con excelentes partidos
Torneo Mixto de Cestoball: Avanza con excelentes partidos
Resultados del Torneo Mixto de Cesto de este lunes y martes. A su vez los cruces de este miércoles.
 GENTE 
‘Proyectar por los Pueblos’: Ultiman detalles de la segunda edición de la rifa anual
‘Proyectar por los Pueblos’: Ultiman detalles de la segunda edición de la rifa anual
Beatriz Martínez, organizadora de la Rifa de 'Proyectar por los Pueblos', dialogó con Sandra Renna en el móvil de FM10.

Audio: Beatrriz Martínez
 ZONALES 
Ruta 5: robaron un transporte de cigarrillos, y la Policía de Bragado y de 9 de Julio buscan intensamente a los delincuentes
Ruta 5: robaron un transporte de cigarrillos, y la Policía de Bragado y de 9 de Julio buscan intensamente a los delincuentes
Fuente: El Regional Digital.-
 AGROPECUARIAS 
La industria estima que luego de las inundaciones caerá la producción de leche un 20 por ciento
La industria estima que luego de las inundaciones caerá la producción de leche un 20 por ciento
Por las inundaciones en la zona tambera -sudeste de Córdoba y Santa Fe- ingresa a la industria láctea hasta un 40% menos de leche. Fuera del área crítica, la merma es de entre 10 % y 15%. En ese marco, la producción de lácteos cae una media del 20% y la perspectiva es de nuevos aumentos de precios -hasta 20%- y un recorte de los excedentes exportables.
 DEPORTES 
Vuelta a San Juan: Dotti en el puesto 18º, hoy jueves la etapa es San Martín – San Martín
Vuelta a San Juan: Dotti en el puesto 18º, hoy jueves la etapa es San Martín – San Martín
La competencia va del 23 al 29 de enero del 2017 en la Provincia de San Juan.Compite con el equipo SEP-SAN JUAN conocido como 'Los Bichos Verdes'.
 ACTUALIDAD 
La movilidad del 24 de marzo y el 2 de abril generó rechazo en la Comisión Provincial por la Memoria
La movilidad del 24 de marzo y el 2 de abril generó rechazo en la Comisión Provincial por la Memoria
La firma del decreto nacional 52/2017 donde se permite mover los días no laborables del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, y del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, definidas como feriados inamovibles por leyes votadas por mayorías parlamentarias alzó la guardia del organismo que vela por controlar las políticas que en materia de DD.HH lleva adelante el gobierno.
 INSTITUCIONES 
¡Atención! Este domingo cortes programados de energía en zona urbana, suburbana y rural de Bolívar
¡Atención! Este domingo cortes programados de energía en zona urbana, suburbana y rural de Bolívar
Comunicado oficial de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar ltda. ubicada en Av. 25 de Mayo 423. Por considerarlo de interés público, nos es grato dirigirnos a Ustedes, a efectos de proporcionarles la siguiente información relativa a la prestación del servicio eléctrico.
 ACTUALIDAD 
Se comenzará con la puesta en valor del Cementerio local y la intervención de la avenida Calfucurá
Se comenzará con la puesta en valor del Cementerio local y la intervención de la avenida Calfucurá
Eduardo Bucca, Intendente Municipal, junto a Lucas Ezcurra, Director de Obras Públicas, brindaron una conferencia de prensa este martes por la mañana sobre anuncios, cambios, y puesta en valor del Cementerio local.

Audio: Bali Bucca y Lucas Ezcurra
 ACCIDENTES 
Leve impacto este miércoles por la mañana
Leve impacto este miércoles por la mañana
El hecho ocurrió pasadas las 10 de la mañana, en inmediaciones al Colegio Cervantes. Más precisamente en intersección de Rodríguez Peña y avenida Venezuela.
 POLITICA  
Mosca: “Éstas son las obras que le cambian la vida a la gente”
Mosca: “Éstas son las obras que le cambian la vida a la gente”
El intendente de La Plata, Julio Garro, el subsecretario de Infraestructura Hidráulica, Rodrigo Silvosa, el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca y legisladores recorrieron la etapa III de las obras de saneamiento del arroyo del Gato.-
 INSTITUCIONES 
Bucca firmó un convenio con el Club Empleados de Comercio
Bucca firmó un convenio con el Club Empleados de Comercio
Alfonso Crocce, integrante de la Comisión Directiva del Club Empelados de Comercio, dialogó con Sandra Renna en el móvil deportivo de FM10.

Audio: Alfonso Crocce (Presidente Empleados)
 DEPORTES 
Se realizará el 4º Torneo de Natación y otras actividades recreativas en el Club Ciudad de Bolívar
Se realizará el 4º Torneo de Natación y otras actividades recreativas en el Club Ciudad de Bolívar
El próximo viernes 27 del corriente, en el Club Ciudad de Bolívar, se realizará el “4º Torneo de Natación”.
 DEPORTES 
Vuelve la Liga: El líder Personal Bolívar visita a Lomas
Vuelve la Liga: El líder Personal Bolívar visita a Lomas
Luego de lo que fue el Final 4 Presudamericano, que consagró a Personal Bolívar y le dio la clasificación para el Sudamericano de Clubes, este jueves retoma la acción de la Liga Argentina BNA. En el weekend 9, Las Águilas visitarán a Lomas Voley, a partir de las 20hs en el Microestadio de Lomas de Zamora.
Oficializan la designación de Cantard somo secretario de políticas universitarias
El Gobierno oficializó hoy la designación de Albor Ángel Cantard como secretario de Políticas Universitarias de la Nación, bajo la órbita del Ministerio de Educación y Deportes.
Alerta por la crecida del Río de La Plata en la costa del área metropolitana y La Plata
El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) emitió hoy un aviso por una crecida del Río de la Plata que alcanzará en el transcurso de la mañana a la zona costera de la Capital Federal y el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires.
Turquía anunció la detención de un sospechoso del atentado en Estambul
La policía de ese país arrestó a una persona sospechosa de estar relacionada con el atentado suicida en el que ayer murieron 10 turistas, anunció hoy el ministro de Interior turco, Efkan Ala.
El gobierno nacional concedió un anticipo financiero de $3.500 millones a la provincia de Buenos Aires
Así lo dispuso mediante un decreto que justifica la medida porque el gobierno bonaerense &ldquo;se ve impedido, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas&rdquo;.
Indagan a los recapturados por policías baleados en Ranchos y por fuga del penal
Los hermanos Christian (42) y Martín Lanatta (44) y Víctor Schillaci (35) serán indagados por el ataque a balazos que sufrieron dos efectivos de la policía bonaerense en la localidad bonaerense de Ranchos el 31 de diciembre último.
El Gobierno designó a los nuevos titulares de la ANSV, la DNV y la CNRT
Carlos Alberto Pérez estará al frente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Roberto Domecq fue designado a cargo de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y Javier Iguacel fue nombrado en la Dirección Nacional de Vialidad.
Francisco: "La lealtad y la fidelidad no están de moda"
El Papa hizo esa afirmación durante su mensaje en la audiencia general de los miércoles en el Vaticano.
El río Paraná descendió 7 centímetros en Victoria, tras llegar ayer a su pico máximo
Se ubica en 6,50 metros en el puerto de esa ciudad entrerriana, luego de llegar ayer a la tarde al pico de 6,60 metros de altura y sufrir varias fluctuaciones durante la noche.
Dos muertos al chocar una moto contra un paredón de contención del Puente Alsina
El siniestro vial ocurrió cerca de las 5.30 cuando, por causas que se desconocen, el conductor de la moto perdió el control del rodado e impactó contra el muro.
El papa Francisco pidió rezar por las víctimas del atentado en Estambul
"Antes de concluir nuestro encuentro, en el que hemos reflexionado juntos sobre la Misericordia de Dios, los invito a rezar por las víctimas del atentado de ayer en Estambul", pidió el pontífice a los fieles tras la audiencia general de este miércoles.

QUINIELAS
   

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LAUKA
 

Sábado:

- Milanesa de Peceto

- Tapa de Asado

- Pollo Arrollado

- Ensaladas Varias

- Flan

 

 

 

 

 

  

TELÉFONOS ÚTILES
 

Municipio:

BROMATOLOGÍA: (2314) 42 1727

DEPORTES: (2314) 42 0779

DESARROLLO SOCIAL: (2314) 42 7449

CULTURA: (2314) 42 5271

HOSPITAL MUNICIPAL: (2314) 42 7015

GUARDIA HOSPITAL: (2314) 42 7515

C.R.U.B: (2314) 42 4468

C.R.I.B: (2314) 42 4679

CORRALON: (2314) 42 8696

GUARDERIA INFANTIL: (2314) 42 4025

CASA HOGAR: (2314) 42 0106

AGUA (Obras Sanitarias): (2314) 42 7467

CEMENTERIO: (2314) 42 7016

Otros

PAMI: (2314) 42 7292 / 42 4570

I.O.M.A: (2314) 42 8074

I.N.T.A: (2314) 42 1191

A.N.S.E.S: (2314) 42 7676

A.F.I.P: 02314 - 42-4130

GAS (Camuzzi Gas Pampeana): 0810 666 0810

 

  

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Avenidas Calfucurá y 3 de Febrero 

Teléfono: 42 - 7295

  
 

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