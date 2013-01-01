QUINIELAS
FM 10 Bolívar
LAUKA
Sábado:
- Milanesa de Peceto
- Tapa de Asado
- Pollo Arrollado
- Ensaladas Varias
- Flan
TELÉFONOS ÚTILES
Municipio:
BROMATOLOGÍA: (2314) 42 1727
DEPORTES: (2314) 42 0779
DESARROLLO SOCIAL: (2314) 42 7449
CULTURA: (2314) 42 5271
HOSPITAL MUNICIPAL: (2314) 42 7015
GUARDIA HOSPITAL: (2314) 42 7515
C.R.U.B: (2314) 42 4468
C.R.I.B: (2314) 42 4679
CORRALON: (2314) 42 8696
GUARDERIA INFANTIL: (2314) 42 4025
CASA HOGAR: (2314) 42 0106
AGUA (Obras Sanitarias): (2314) 42 7467
CEMENTERIO: (2314) 42 7016
Otros
PAMI: (2314) 42 7292 / 42 4570
I.O.M.A: (2314) 42 8074
I.N.T.A: (2314) 42 1191
A.N.S.E.S: (2314) 42 7676
A.F.I.P: 02314 - 42-4130
GAS (Camuzzi Gas Pampeana): 0810 666 0810
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Farmacia Gómez Arrospide
Avenidas Calfucurá y 3 de Febrero
Teléfono: 42 - 7295
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